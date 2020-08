Se inconforman trabajadores con Delegado de SEV en Orizaba

Trabajadores de la SEV en Orizaba afirmaron que existe inconformidad por parte de la población ante la ausencia casi permanente del delegado Ángel Huerta Anzures, pues nunca está para solucionar los problemas que tienen los padres de familia.



Denunciaron que Huerta Anzures va ocasionalmente a la oficina pero por lo regular manda a alguno de los amigos que metió a trabajar.



Recordaron que actualmente el personal sindicalizado no está laborando, tampoco los que son vulnerables a la pandemia, sólo van algunos, aunque el Delegado ha obligado a estar a algunos jefes de área que tienen alguna condición de riesgo porque les dice que deben estar para atender los problemas, aunque él no lo haga.



Comentaron que, por ejemplo, se han presentado al menos dos padres de familia que tienen problemas porque sus hijos no aparecen en las listas pero no se ha podido solucionar su caso. También llegan otros que requieren de cédulas y copias de certificados para el ingreso a las escuelas.



Mencionaron que quienes acuden a trabajar tienen que llevar su agua y hasta papel higiénico, porque ya nada de eso se compra en la delegación pero al delegado eso no le interesa y no es porque haya alguna austeridad, pues los recursos que se destinan a compensaciones los otorga a su esposa y a sus amigos.



Indicaron que en su momento, al enlace institucional de la SEV le recortó el salario a la mitad y de 12 mil lo dejó en 7 mil, además de que había malos tratos para el señor hasta que finalmente renunció.



Sin embargo, Huerta Anzures destinó los 12 mil pesos a su esposa Mayra Maljuf López, como “compensación”, lo cual es irregular porque ella tiene plaza en una primaria como auxiliar de servicios.



Explicaron que cada delegación cuenta con un dinero ejecutable que el Delegado maneja de manera discrecional y aunque no es auditable, se supone que se destina para los jefes de oficina por el trabajo que realizan pero el Delegado lo da a sus amigos y esposa.