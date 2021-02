Se inconforman transportistas de material de Mixtla de Altamirano por adeudos

Transportistas de material se inconformaron este jueves debido a que el Concejo Municipal, que encabeza Crispín Hernández, les adeuda 77 viajes de material y les da largas para pagar.



Los inconformes explicaron que en el municipio se llevan a cabo trabajos de balastreo en un camino, para lo cual se les contrató para hacer el acarreo de material; sin embargo, les deben ya 77 viajes sin que haya visos de que les vayan a pagar los 2 mil 100 pesos por viaje.



Reclamaron que el hermano del presidente del Concejo Municipal haga también acarreos, quitándoles así viajes a ellos.



Le indicaron además que no se están haciendo bien los trabajos, pues no está bien parejo el camino y en poco tiempo ese balastre se va a botar.



Por su parte, Crispín Hernández indicó que su hermano no es de ahí y también tiene derecho a trabajar, además de que les echó en cara que están cobrando los acarreos muy caros.



Cuestionó que, si acaso se tienen que hacer 400 viajes, entonces en dónde queda el apoyo de los camioneros.



Incluso, indicó que denunciaría a uno de los transportistas, que amenazó con quemar una unidad.



Finalmente, después de una larga discusión y dimes y diretes entre ambos, se acordó que este mismo jueves les comenzarían a pagar.