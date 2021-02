Se incrementa abandono de mascotas en la región de Orizaba

Orizaba, Río Blanco, Ixhuatlancillo y Nogales destacan por ser los municipios donde han aumentado los casos de abandono de mascotas, llegando en algunas semanas a acumularse entre tres y siete casos, reportados a dependencias municipales y asociaciones de cuidado de animales.



Perros y gatos son los más abandonados, en edades que van de los recién nacidos hasta el año, aunque se han documentado casos de perros de 9 años abandonados con alguna enfermedad o discapacidad, señaló Ernestina Fuentes, de la asociación “Huellita animal AC”.



Pero también han registrado casos de tortugas, cuyos, reptiles y cocodrilos pequeños abandonados en contenedores de basura con todo y jaulas o peceras o bien atados con cuerdas en árboles o parques. Incluso hace un par de semanas en Río Blanco se reportó el abandono de un perro atado en las vías del ferrocarril.



En Orizaba, la titular de la Unidad de Manejo Ambiental, Mayra de la Vega, hizo la invitación a la población para adoptar perros criollos que han rescatado debido al abandono, maltrato o situación de calle. Incluso en su oportunidad ha informado sobre el rescate de animales o la donación de algunos cuando las personas ya no los pueden mantener o cuidar.



A pesar de las campañas de esterilización que se han realizado en municipios de la región de Orizaba, el problema de los perros en situación de calle continúa y no se sabe de sanciones a propietarios irresponsables, a pesar de que existen reglamentos, precisó Ernestina Fuentes.



Por ello, dijo, a las personas se les hace fácil abandonarlos cuando ya no los pueden mantener o les representa una carga su cuidado, pues muy pocas son las personas que adoptan a un animalito adulto o que no tiene pedigrí.