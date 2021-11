Se incrementa este año demanda de vacuna contra la influenza, en Coatzacoalcos

En los módulos de vacunación contra la influenza, la demanda ha incrementado considerablemente comparado con años anteriores, reconoció la regidora con la comisión de salud en esta administración municipal, Blanca Hilda Cuevas.Y es que a raíz de la pandemia y tras los miles de muertos en todo el país, tal parece que la ciudadanía ha creado consciencia y ahora sale a vacunarse para prevenir y evitar incluso fallecer en caso de contagiarse de la gripe H1N1.“La campaña a nivel nacional de la vacuna contra la influenza estará todo noviembre y diciembre y vemos más respuesta que otros años. Creo que ya empezaron a preocuparse. La gente ya creó más conciencia, que es importante la vacuna, si la tenemos hay que utilizarla, hemos tenidos amigos y familiares a los que les pegó la pandemia y eso creó más conciencia. En época invernal es más factible que uno se enferme de las vías respiratorias”, declaró.En uno de los módulos de vacunación instalado en el mercado Coatzacoalcos, la Edil explicó que estos serán llevados incluso a otros mercados del puerto para facilitarle a los locatarios y por supuesto a la ciudadanía en general.La Regidora reconoció que muchas veces la población no se vacuna por falta de tiempo y la demanda laboral que tienen. Con los módulos itinerantes por toda la ciudad se busca que haya menos excusas y más personas inoculadas.“El COVID no se ha ido, ya estará con nosotros, hay que ser cuidadosos y vacunarnos, vacunarnos contra influenza ayuda mucho también. Hay locatarios que no les da tiempo y por eso se les acerca, además beneficia a la ciudadanía que viene. La fila es larga y tuvimos que dividirla para no arriesgar a los adultos mayores”, señaló.Blanca Hilda Cuevas reveló que también en su oficina están preparando todo ya para la entrega-recepción por lo que agradeció a la Jurisdicción Sanitaria por su apoyo en estos cuatro años.“Estamos con todo el papeleo de entrega y recepción. Continuamos en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria, con todos los jefes hemos trabajado de la mano. Nos dan facilidades para módulos en diversos lugares de la ciudad y se acerque la ciudadanía”, finalizó.