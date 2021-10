Se incrementa robo a transporte en la carretera Cuitláhuac-Cosamaloapan

El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en la zona Córdoba- Orizaba (CANACAR), Enrique Rustrián Villanueva, destacó que tienen reportes del aumento en el número de robos en carretera, siendo ahora el tramo de Cuitláhuac a Cosamaloapan uno de los focos rojos."Sí, nosotros recientemente tuvimos una reunión con la Secretaría de Seguridad Pública y comentamos que hemos tenido reportes de diversas fuentes de información que han incrementado los robos en la zona desde Cuitláhuac hasta Cosamaloapan. Y prácticamente tenemos el dato de que es uno diario, es decir en promedio un robo diario a transporte de carga".Por ello, dijo que se ha pedido el incremento de la vigilancia, acompañamiento con Guardia Nacional para que se tengan más patrullas haciendo recorridos.En lo que refiere a la zona de Maltrata, que es muy recurrente la queja por parte de los transportistas quienes han sufrido asaltos, dijo que aunque tienen conocimiento, no hay estadísticas."No la hay como tal. Se han incrementado también en la zona de Maltrata hacia Orizaba pero no hay un dato exacto de cuánto ha sido el incremento pero hemos tenido conocimiento de transportistas de CANACAR que han sufrido robos en esa parte".Dijo que se están robando todo tipo de productos pero en mayor cantidad abarrotes y perecederos porque son los que los amantes de lo ajeno pueden comercializar.En este sentido, se le cuestionó si algunos transportistas siguen sin viajar en las noches como en meses pasados se había estado haciendo como medida de prevención, a lo que indicó que para este momento ya se están haciendo viajes pero piden el acompañamiento de la policía aunque los robos se pueden presentar a cualquier hora del día."Prácticamente los robos no tienen horario, también han ocurrido de día. Entonces no hay seguridad de que si no viajas en la noche no vaya a ocurrir, pues insisto que en cualquier hora del día pueden suceder".