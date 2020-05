Se inscribe Verónica Hernández en contienda por la titularidad de la Fiscalía

La encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, se registró este sábado para participar en el proceso de selección de fiscal de Veracruz.



Esta mañana, Verónica Hernández acudió al Congreso del Estado a entregar sus documentos con los que acreditó los requisitos marcados en la convocatoria emitida el pasado 30 de abril por la LXV Legislatura.



Aunque se había especulado que la encargada de despacho no participaría en la convocatoria que cierra el día de mañana, fue un día antes, cuando Hernández Giadáns terminó con los rumores y entregó su documentación.



Tras 8 meses de fungir como encargada de despacho, puesto que se le confirió luego de que Jorge Winckler Ortiz fuera removido de su cargo desde el 3 de septiembre de 2019, Verónica Hernández dijo que esperará el proceso y la siguiente etapa de entrevistas.



Aunque no quiso dar detalles sobre su aspiración, dejó en claro que cumple con todos los requisitos que marca la convocatoria y puede participar en ella.



“Vengo a participar como todos los que ya han acudido y a esperar el proceso de selección que harán los legisladores; continúa la entrevista”, expuso en breve comentario a su llegada a la Legislatura al puntualizar que su actual cargo no le impide participar en el proceso.



Verónica Hernández Giadáns, originaria de Santiago Tuxtla, es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, donde logró un promedio de 9.82 y Mención Honorífica en su examen profesional.



La funcionaria inició su carrera como Notaria Adscrita del Titular de la Notaría 5 de la Décima Novena Demarcación Notarial con residencia en Santiago Tuxtla, fue en el 2010, cuando asumió la titularidad de la citada Notaría, quedando formalizada su patente como Notaria.



Posteriormente fue elegida como Tesorera del Consejo Directivo del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz en el bienio 2015-2016.



En el sector público, ocupó el cargo de Secretaria del H. Ayuntamiento de Xalapa en la administración 1998-2000, para después fungir como Directora Jurídica de Responsabilidad Patrimonial y Atención Ciudadana de la Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de Xalapa en el periodo 2001-2004.



Fue a partir del 1° de diciembre de 2018 cuando tuvo la invitación para incorporarse a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hasta el pasado 3 de septiembre de 2019 que fue nombrada por el Congreso del Estado de Veracruz y aprobada por la Diputación Permanente, como Encargada del Despacho de la Fiscalía General, cargo que ostenta hasta la actualidad.



Cabe mencionar que entre las críticas que ha recibido la encargada de despacho durante su encargo, destacó su respuesta en la comparecencia en el Congreso, donde se le cuestionó sobre un familiar que tenía supuestos vínculos con el crimen organizado, cuestión que la funcionaria aceptó al responder que nadie escoge a su familia y que, además, no tenía contacto con esta persona desde hace 3 décadas.



Otro de los señalamientos ha sido el de no contar con los exámenes de control y confianza, no obstante, ha explicado que, a los pocos días de ser nombrada como Encargada de Despacho, acudió al Centro de Control y Evaluación de la Fiscalía General de la República a realizar el examen de control y confianza, cuyos resultados fueron positivos y entregados al Congreso local.



Entre los logros en estos 8 meses que Verónica Hernández tiene como encargada de despacho de la FGE, se destaca la intensa campaña de combate a la corrupción en el organismo, las cifras oficiales con disminución en los índices de secuestro, así como la captura de diversos objetivos prioritarios por ser altos generadores de violencia en el estado.