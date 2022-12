Se intensificarán operativos en Xalapa para acabar con venta de pirotecnia

El director de Protección Civil Municipal Luis Sardiña Salgado, señaló ante los vendedores de fuegos artificiales en Xalapa que pedirán apoyo de Seguridad Pública para que puedan intervenir de manera más severa y estricta.“Se les pide, se les suplica de la manera más atenta y respetuosa que por favor no la deben de vender, que entiendan que está prohibida por la ley y por el reglamento y que de alguna manera reitero si se encuentra la gente vendiendo se harán acreedores a las diferentes sanciones que marca el reglamento”.Esta tarde en la zona de El Árbol en la capital se realizó una intervención para retirar puestos semifijos y vendedores ambulantes de fuegos artificiales, situación que Sardiña Salgado dijo se intensificará a través de brigadas para que dejen de ofrecer estos productos.“Efectivamente vemos que es un poco difícil nuestra población no entiende desafortunadamente”, reconoció.También refirió que en caso de accidentes estos no serían culpa de gobierno, ya que han sido insistentes en las recomendaciones contra el uso y venta de pirotecnia.“Cuando viene la desgracia todos dicen ‘gobierno tiene la culpa’, no, gobierno no tiene la culpa creo que hemos sido muy claros y muy estrictos y decentes como nos lo ha pedido el alcalde Ricardo Ahued de operar de manera gentil y generosa, pero si no entienden vamos a operar de manera severa y drástica”.