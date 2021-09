Se inundan tumbas en cementerio municipal de Tuxpan

Varias tumbas ubicadas en el extremo derecho del cementerio municipal Jardines registran problemas de anegación, situación que se ha presentado durante las recientes lluvias, pero que antes no ocurría, aseveró el encargado del predio, Benito Habana Ruiz.Apuntó que esto sucede debido a que, con la construcción de la Ciudad Judicial, justamente a un costado del cementerio, se levantó el nivel del terreno y se formó una especie de muro de contención que bloquea el escurrimiento de agua pluvial desde el camposanto.“Antes no pasaba esto. Aunque lloviera muy fuerte el agua no se estancaba, pero ahora se queda entre las tumbas. Si no se repara esto, más adelante el agua se va a filtrar a los sepulcros y se hará un problema más grande”, apuntó a su vez uno de los trabajadores que se dedican a la apertura de fosas y construcción de panteones.Habana Ruiz retomó el tema e indicó que se planteó la situación ante las autoridades municipales y los encargados de la construcción de la Ciudad Judicial, con el objetivo de que se busque una solución a la brevedad.