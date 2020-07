Se inundan y Ayuntamiento de Coatepec no resuelve situación, fustiga ciudadana

La señora Julieta Flores, habitante de la colonia Texocolco de Coatepec, denunció que autoridades municipales han sido omisas ante las inundaciones que se registran en esa colonia y que ha afectado a las familias que ahí viven.



La señora de la tercera edad informó que son 7 cuadras afectadas, en las que viven aproximadamente 200 familias, las cuales siempre viven con el pendiente de que el agua de las lluvias que se registran anegue sus viviendas.



“En la calle Juan Bautista, todas las noches no sabemos si se nos va a meter el agua. En el día hacemos el trabajo que debe hacer el Ayuntamiento pero en las noches es un pendiente”, detalló.



La afectada describió que dicha calle está por encima de la banqueta y cuando llueve, el agua busca salida y corre hacia las casas, por lo que proponen que se baje el nivel de la calle y se ingrese tubería. No obstante, aseguró que la autoridad municipal se niega a dar alguna solución, toda vez que argumenta que no hay recursos.



Y es que recriminó que desde el 9 de junio solicitó una audiencia con el Alcalde y aunque permaneció 25 días con una cartulina frente a Palacio Municipal, no fue recibida por ningún Edil.



“Cuando empezaron las lluvias y se empezaron a inundar las calles, fui a buscar al Alcalde; se negó a recibirme pues sólo soy una ciudadana. Dijo que conoce el problema pero que no hay presupuesto. Estuve con una cartulina 25 días y fui agredida por personal del Ayuntamiento. Soy una señora de 66 años, sufrí un golpe en el muslo y tuve una herida en la retina por las presiones”, explicó.



Por ello, exigió al Ayuntamiento de Coatepec dar una respuesta a los vecinos de esa colonia y que se resuelva su situación.