Se investigarán amparos interpuestos para que menores sean vacunados: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se investigarán los amparos que se están promoviendo en favor de que menores de edad reciban una vacuna contra el COVID-19, ya que en su opinión podría tratarse de un asunto de intereses.



Durante la conferencia matutina de este viernes, el Ejecutivo federal informó que se han promovido 250 amparos ante autoridades jurisdiccionales federales, sin embargo, la mayoría se concentran en 4 entidades, incluyendo Veracruz.



“Me llama la atención esto: 25 en Veracruz; 27 en Oaxaca; 42 en el Estado de México y 43 en la Ciudad de México”, expuso el Mandatario.



López Obrador comparó esta situación con los amparos que se promovieron por parte de “Mexicanos contra la Corrupción” en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.



Cuestionado sobre la autorización que han recibido algunos biológicos como el de Pfizer para aplicar sus vacunas a menores de edad, el Presidente refirió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo recomienda, ni las autoridades de Salud del país.



Subrayó que su Gobierno no está en contra de vacunar a menores; sin embargo, reiteró que dicha política debe de estar sustentada por la ciencia.



Señaló que, aunque se aceptan las resoluciones de los jueces federales, se investigarán los amparos que se están promoviendo, ya que en su opinión podría tratarse de un asunto de intereses creados.



“Ayer precisamente pedí que se investigara cómo se están haciendo estas promociones porque también es un asunto de intereses. Imagínense el negocio para las farmacéuticas; es legítimo que todos quieran vender y promover de que a los recién nacidos hay que vacunarlos”.



“No se puede ir en contra de la ciencia, sólo por el lucro. Esto no significa que no nos importen los niños y las niñas y proteger la vida, o sea que no vaya a malinterpretarse”, refirió.