Se irán 4 mil millones de pesos en pagos de diciembre para docentes: SEV

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) cubrirá en tiempo y forma el aguinaldo, quincenas y prestaciones de fin de año a los más de 140 mil docentes federales y estatales, por lo que para este fin de año se destinará un aproximado a 4 mil millones de pesos para esta acción, informó el titular de la dependencia Zenyazen Escobar García.Durante entrevista realizada al salir de la Escuela Secundaria Técnica 3 este martes, puntualizó que tan sólo para la nómina estatal se destinan alrededor de 700 millones de pesos.“Tan solo de estatales son 700 millones, en este caso del bono de bienestar. Son miles de millones de pesos junto con federales, estatales, estamos estimando que son como cuatro mil millones de pesos aproximadamente, todas las prestaciones, son más de cuatro mil millones”, apuntó.Asimismo, adelantó que los profesores y trabajadores de la educación, así como personal de apoyo del Estado, recibirán sus pagos a partir del 14 de diciembre, el 15 y el 16 donde se incluye el aumento salarial. Además, cobrarán el total de sus pagos, incluida la parte que llegaba en los primeros días de enero.“La dispersión empieza el 14, la primera dispersión, el 15 lo que es el aumento salarial, un, dos, tres por ciento, el bono de bienestar 16 la otra parte de pago y la otra el 30, para maestros estatales”.Debido a que el pago que se realizaba el 5 de enero, ahora se otorgará el 30 de diciembre, el Secretario recomendó a los docentes cuidar sus recursos.“Decirles a los maestros estatales que tengan claro que ya no se les va a pagar como antes el 5 de enero, que ya todo va hasta el 30 de diciembre, que no se lo gasten, que sean mesurados en sus gastos porque anteriormente se les pagaba una parte el cinco, el cuatro, ahora no, se les está pagando todo”, explicó.En el caso de los maestros federalizados que reciben su pago directamente del FONE, contarán con el aguinaldo, sus prestaciones de fin de años y quincenas, así como en los primeros días de enero de 2023 la última parte del aguinaldo.“Para los federales, sigue igual, los federales van a recibir otra parte en los primeros días de enero”, finalizó.