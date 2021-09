Se les complica a hoteles de Xalapa pagarle a sus empleados

El pequeño repunte en la ocupación hotelera que experimenta actualmente Xalapa es insuficiente para cumplir con los compromisos salariales que tienen los propietarios para con sus empleados, expresó Ivonne Rubí Quirarte Mora, vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles, región Xalapa.



En entrevista, aseguró que pese al cierre de entre seis y ocho hoteles que se dieron durante los meses que lleva la pandemia en la ciudad, muchos empresarios del ramo han hecho el esfuerzo por mantener abiertas sus instalaciones.



“Cuando inició la pandemia que fue en marzo de 2020, llegamos a estar 6% u 8% de ocupación, quiere decir que de cada 100 habitaciones, sólo había seis ocupadas; actualmente estamos al 15%, es el promedio que trae pero eso no alcanza para la nómina”, expresó.



Quirarte Mora dijo esperar que con el control de la pandemia y la vacunación contra el COVID se logre ampliar aún más la ocupación de cuartos de hotel en Xalapa, siempre respetando las medidas sanitarias y de desinfección de los espacios para recibir a los turistas.



“Que los turistas se animen a viajar, lamentablemente este virus ya va a convivir con nosotros, como en su caso fue la influenza, entonces tenemos que irnos adaptando de la mejor manera”, mencionó.



Aunque aseveró que tiene conocimiento que el Gobierno del Estado sí ha hecho campañas de promoción turística de la Región Capital, acotó que no las ha visto, aduciendo a un problema de comunicación con las autoridades.



“Pero sí hay dinero invertido del 2% para la Capital, la marca de la capital es Xalapa y la región, porque nosotros nos consideramos integrados con los 22 municipios que componen la Región de Cultura y Aventura, incluyendo Xico, Teocelo, Coatepec, Banderilla, La Estanzuela”, enumeró.



Sobre el cierre de los hoteles en Xalapa, que se dieron durante los meses pasados, consideró que sería temporal y espera que próximamente puedan abrir sus puertas nuevamente.



La empresaria hotelera reconoció que la asistencia de turistas a la Capital y municipios circundantes depende de la decisión de ellos, recordándoles que la Secretaría de Turismo Estatal otorgó distintivos a los establecimientos que cumplen las normas de desinfección para recibir a sus huéspedes, por lo que son seguros frente al Coronavirus.



Ante el inminente cierre del año y los compromisos salariales y beneficios para los trabajadores como el aguinaldo; Ivonne Quirarte aseguró que estarán garantizados, así como sus empleos, que se han mantenido pese al bajo ingreso económico que tiene este giro comercial.



“Tenemos que ver como empresarios de dónde podemos nosotros obtener el recurso, para no disminuir la plantilla laboral porque no hemos querido hacerlo, ni despedir a personas, porque entendemos que es una época difícil para todos y lo importante es que todos tengamos trabajo”, refrendó.