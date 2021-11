Con la esperanza de que “de última hora” se autorizara el desfile del 20 de noviembre, cosa que no sucedió, decenas de vendedores semifijos se quedaron con toda la mercancía alusiva a la Revolución Mexicana.“Todavía pensábamos que a lo mejor iba a haber desfile. El año pasado se suspendió y ahora de nuevo no habrá, ni modo”, señaló Martha Méndez San Martín, representante de la Unión de Vendedores en Puestos Fijos, Semifijos y Ambulantes.Con ello, sus compañeros del gremio se quedaron con artículos como carrilleras, trajes, sombreros, fusiles y pistolas de utilería, entre otros, que tradicionalmente compran los estudiantes para los desfiles.Méndez San Martín aclaró que la suspensión de la marcha cívica no representa pérdidas, pues guardarán todos los productos para el próximo año, sin embargo es una “inversión no recuperada”, situación que sí les afecta, concluyó.