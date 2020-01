Se manifiestan contra exconductor que “curó” su homosexualidad, en Boca del Río

Mujeres y activistas en defensa de los derechos humanos se manifestaron en el marco de la conferencia que ofreció el ex conductor de televisión, Mauricio Clark, quien ahora se dedica a divulgar el cristianismo y ha declarado que se "curó" de la homosexualidad.



Al lugar llegaron representantes de la comunidad LGBTTII y feministas, quienes afirmaron el mensaje del periodista, fomenta el odio, además de que violenta la ley Federal para prevenir la discriminación.



"Aquí adentro si bien es un hotel privado, se está gestando un delito porque hay menores de edad, personas de 15, 16, 17 años que están adoctrinándoles y es un atentado contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra la ley Federal y estatal para prevenir la discriminación porque hay un charlatán llamado Mauricio Clark que un día dice que es homosexual y otro día dice que ya se curó", afirmó Yazz Bustamante de la asociación civil," Soy Humano".



Asimismo, afirmó que su mensaje promueve las terapias de conversión y aclaró que la homosexualidad no es una enfermedad, por lo cual no debe curarse.



"Hay muchos estudios científicos pero éstas personas quieren seguir manifestándose que con terapias de amor, están lucrando contra las personas, la homosexualidad, el lesbianismo no se cura, la única enfermedad es su intolerancia, su fanatismo".



Con pancartas externaron su inconformidad y gritaron consignas a favor de la libertad sexual.



Al hotel en donde se llevó a cabo la conferencia, arribaron 4 unidades de la policía Estatal, Fuerza Civil y Policía Municipal.



Franco Clark, como ahora se hace llamar el ex conductor de espectáculos se retiró de la televisión para ingresar a rehabilitación por adicción a drogas, tiempo después afirmó que el cristianismo lo curó de la homosexualidad en la que había vivido por 20 años atrás.