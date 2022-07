Se manifiestan en COBAEV Nogales por error ortográfico en certificados de estudiantes

Padres de familia de estudiantes del sexto semestre del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) número 6, ubicado en Nogales, manifestaron su preocupación debido a que los certificados de egreso de sus hijos tienen un error ortográfico y esto podría generar problemas a futuro. Los afectados son más de 400.Este miércoles, al realizarse el acto de clausura en el Teatro Metropolitano de Orizaba, los paterfamilias observaron el error que puede comprometer este certificado. Asimismo resaltaron que ellos erogaron 399 pesos por el documento.Explicaron que en el mes de mayo hicieron el pago a través de la oficina de Hacienda del Estado de Veracruz. El documento a la letra dice: "Se expide en Xalapa, Veracruz el once de julio de dos mil ventidos” y está firmado por el Director General Andrés Aguirre Juárez.Dijeron que es inaceptable que desde el pasado 11 de Julio las autoridades de este plantel supieran del error y no lo corrigieran, solamente salieron correctos los certificados cuyos estudiantes presentaron exámenes extraordinarios, pues esos recientemente se imprimieron.Los papás, quienes omitieron sus generales por temor a que no se resuelva pronto este problema con sus hijos, consideraron que los afectados son cerca de 450 alumnos, toda vez que la falta ortográfica se presenta en ese papel oficial de los estudiantes de los 10 salones de sexto grado.Hasta ahora por parte de las autoridades educativas, comentaron no hay ninguna información sobre este tema, no saben si se hará la corrección para que los jóvenes puedan contar con el documento correcto o quién pagará la nueva impresión.Para este 20 de Julio fecha en que se realizó la ceremonia de graduación, estos jóvenes cuentan con su certificado de egreso del COBAEV, sin embargo éste tiene la falta de ortografía, pues le pusieron ventidós en lugar de veintidós.