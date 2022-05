Se manifiestan en Plaza Lerdo; jubilados del ISSSTE exigen sus pagos pendientes

Jubilados y pensionados del ISSSTE, integrantes de la AJUPIV, exigen el pago de sus liquidaciones adeudadas desde el 2012. Se quejan que el Gobernador de Veracruz los "chamaqueó", dice el Secretario General del movimiento.El secretario general, Faustino Carrasco Tejeda, comentó que se encuentran defraudados y molestos por promesas que hizo el mandatario estatal, comparándolo con los partidos políticos del PRIANRD.Expuso que la deuda fue comprometida a pagarse desde el año anterior, sin embargo, a pesar de haber sido atendidos por Cuitláhuac García, no hubo seguimiento alguno de su petición."El año pasado hicimos una manifestación y nos recibió el Gobernador. Él personalmente dijo que iba a pagar y liquidar los adeudos, cosa que no fue así y se ha negado a recibirnos y él se comprometió a hacerlo", lamenta.Asimismo, se dio a conocer que la deuda asciende a los 6 millones 591 mil 785. 64 pesos, cifra correspondiente a pagos de seguro de vida y riesgo de trabajo y otros pagos pendientes por prestaciones laborales y Seguro de Ahorro para el Retiro.Además, Carrasco Tejeda expresó sentirse extrañado por la actitud del Mandatario estatal, ya que él debería entender la situación pues también es docente."Nos extraña porque él es hijo de profesores y él también es docente y que nos haga esto, nos chamaquea, es una burla, no se vale, estamos viejos y estamos cansados", finalizó.