Se manifiestan estudiantes del Tec de Boca del Río contra aumento en cuota de inscripción

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Boca del Río se manifestaron por el incremento en costo de inscripción para el próximo semestre, lo que ─afirman─ dejará a muchos alumnos sin la posibilidad de reinscribirse ante la crisis económica por la pandemia del Coronavirus.



El costo requerido es de mil 900 pesos, 300 pesos más que en el semestre de septiembre a diciembre, además que eliminaron las prórrogas de pago.



"Se publicó en la página oficial del instituto los precios y adelanto de clases, a muchos compañeros no les gustó el precio ya que no cuentan con el recurso para poderse re inscribir, muchos son foráneos y no tienen trabajo. El precio son mil 900 y el semestre pasado se pagó mil 600. La pandemia es algo crítico para muchos, prohibieron las prórrogas lo cual a muchos les afectó", dijo Jorge Cruz Castillo, estudiante de la carrera de Ingeniería en Acuacultura.



Según el consejo estudiantil, debido a las consecuencias económicas por el COVID-19, al menos el 15 por ciento de la plantilla educativa del ITBOCA se redujo el año pasado porque ya no pudieron continuar costeando la educación.



Con los incrementos en las colegiaturas el impacto será mayor en este próximo semestre.



"Se han dado de baja por no tener el recurso económico para continuar, alrededor del 15 a 20 por ciento de la matrícula de 2 mil 100 alumnos esto repercute en su vida y familias porque al no tener la educación, que por Ley es gratuita se quedan sin la oportunidad de estudiar", dijo José Eslava, estudiante de la carrera de Ingeniería de Gestión Empresarial.



"Muchos estamos batallando por sacar la carrera adelante, poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. (Otros) han dejado la carrera porque no tenían el recurso suficiente para hacerlo; muchos son foráneos y vienen para tener algo mejor", insistió Jorge Cruz.



Los estudiantes del ITBOCA señalan que muchos no podrán continuar estudiando porque sus padres se quedaron sin trabajo, afectando al doble a los alumnos foráneos que deben pagar traslados y hospedaje.