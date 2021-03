Se mantendrán vigiladas playas durante Semana Santa: Secretario de Gobierno

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros, comentó que este año el gobernador Cuitláhuac García decidió no dar banderazo de inicio del Operativo de Semana Santa para no incentivar a los turistas a acudir a playas, sin embargo, se mantiene una vigilancia permanentemente en esta temporada de Semana Santa.



Cisneros Burgos señaló que la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y Protección Civil estatal coordinan la vigilancia en costas, ríos, lagunas y algunas zonas montañosas de la entidad para evitar aglomeraciones y prevenir una tercera ola de contagios.



“Hoy iniciamos en el estado de Veracruz con el semáforo verde pero eso no implica que no debamos cuidarnos, en la medida que podamos sostener al menos 4 semanas consecutivas, eso nos permitirá regresar a las actividades dentro de lo normal”, dijo.



Recordó que hay varios municipios que están en semáforo amarillo o naranja.



Por tal motivo, exhortó a los veracruzanos a la conciencia y la responsabilidad, permanecer en esta temporada de vacaciones en respectivas casas y evitar en todo lo posible lugares de concentración masiva, principalmente las playas.