Se mantiene multa a PAN, PRI y PRD por marcha en favor de Yunes Márquez

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mantuvo la multa por 146 mil 514 pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) al PAN, PRI y PRD por no reportar gastos erogados por su otrora candidata a la Alcaldía del puerto de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, durante la marcha del 23 de mayo en favor de Miguel Ángel Yunes Márquez.En sesión pública, los magistrados decidieron desechar las impugnaciones presentadas por MORENA y su excontendiente al Ayuntamiento porteño, Ricardo Francisco Exsome Zapata, quienes controvirtieron la sentencia de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en la que le ordenó al INE volver a analizar las erogaciones hechas por la exabanderada opositora en esa manifestación calificada como un evento proselitista.El INE determinó que en la caminata y concentración hecha por simpatizantes de Yunes Márquez por las calles de la ciudad de Veracruz, luego de que le fuera quitada la postulación a su esposo por no cumplir con el requisito de elegibilidad, se erogaron 97 mil 676.41 pesos.Este monto correspondió a playeras, máscaras, “símbolos puños”, lonas y mantas que usaron los manifestantes, además de las batucadas y equipo de sonido que amenizaron la concentración y la utilización de un dron y templete, en el que se pronunciaron discursos en favor del excandidato.Si bien MORENA y Exsome Zapata buscaban que los togados de la Sala Superior revocaran la sentencia de sus homólogos regionales; con el desechamiento de sus recursos, la decisión quedó firme y por tanto la sanción económica a los integrantes de la coalición “Veracruz Va”.Es decir, el ente comicial en el procedimiento de fiscalización decidió que la multa total impuesta por la falta de reportar dicho gasto en el Sistema Integral de Fiscalización se dividiría entre los tres institutos políticos coligados, siendo el PAN el más perjudicado.De esta manera, el blanquiazul dejará de percibir 118 mil 823.34 pesos; el tricolor, 18 mil 255.72 pesos y el Sol Azteca 9 mil 435.54 pesos, del financiamiento público para actividades ordinarias que les otorga el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.Los integrantes de la Sala Superior también desecharon la impugnación de Ricardo Exsome en contra de la resolución dictada en el Incidente de Incumplimiento de Sentencia por la Sala Xalapa, la cual declaró infundado el incidente de incumplimiento de sentencia promovido por MORENA, porque el Consejo General del INE no estaba obligado a analizar los 53 eventos reportados por Patricia Lobeira como sus gastos de campaña, que habían sido denunciados inicialmente.Lo anterior, porque en los efectos de la sentencia emitida el 13 de agosto por los integrantes de la Sala Regional se ordenó al INE la reposición del procedimiento única y exclusivamente respecto de la marcha acontecida el 23 de mayo, lo cual acató imponiendo las multas al PAN-PRI-PRD.