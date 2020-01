Se mantienen observaciones por daño patrimonial en Sistema Anticorrupción

Durante el proceso de la nueva valoración a la Cuenta Pública 2018, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción no solventó las tres observaciones que tenía como probable daño patrimonial por 2 millones 380 mil 411.85 pesos, señaladas en el Informe de Resultados que elaboró y entregó al Congreso del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, ex auditor general del Órgano de Fiscalización Superior.



En el nuevo Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2018, que el miércoles de esta semana entregó al Congreso del Estado Delia González Cobos, auditora general del ORFIS, se señala que durante la segunda revisión a la referida Cuenta se logró la recuperación de 40 millones 787 mil 606.22 pesos por concepto de reintegros que hicieron 6 entes estatales, 65 Ayuntamientos y una entidad paramunicipal; sin embargo, la Secretaría Ejecutiva del SEA no reintegró el monto ni solventó las observaciones.



Una de las observaciones que señalan los dos informes de resultados, el de Portilla Vázquez y ahora el de González Cobos, es un pago por 2 millones 144 mil 904.84 pesos, de la partida 33100001 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios, el cual se encuentra integrado por 11 operaciones referentes a los pagos efectuados a cuatro de cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Los pagos, asienta el informe de la auditoría, se hicieron al margen de las disposiciones normativas aplicables.



En el informe se ratifica que dichos pagos se realizaron con base a los contratos de prestación de servicios por honorarios celebrados por cada uno de los integrantes de ese Comité con fecha 1° de octubre de 2018. Cada uno de los integrantes del SEA recibió un pago único por 306 mil 415.11 pesos y pagos mensuales por 76 mil 603.70 pesos.



Sin embargo, durante el análisis no se identificó que existan acuerdos específicos en los que se hayan autorizado las condiciones contractuales o términos para la suscripción de dichos contratos por los servicios de honorarios pagados a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, por lo que se identifica la asignación y aplicación de recursos públicos al margen de las disposiciones normativas aplicables.



Aunado a ello, en la revisión de cada uno de los contratos firmados por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no se identificó que la Secretaría Ejecutiva haya solicitado informe o documento que especifique las actividades desarrolladas por el Prestador de Servicios Profesionales, como resultado de los servicios pactados en esos contratos (entregables). Por consiguiente no se estableció ninguna fecha de entrega para la recepción de los servicios prestados, razón por la que se carece de evidencia documental que avale, en su caso, entregables por los servicios contratados.



Los pagos que recibieron cuatro de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA se justificaron para realizar reuniones de trabajo; participación en programas de radio, ruedas de prensa y conferencias en foros y ponencias; publicación de textos apelativos; fotografías de participación en sesiones con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz; participación en tareas de difusión e impartición de cursos de capacitación; aplicación de encuestas; y participación en Actas de Sesión de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz.



Aunque el ORFIS especifica que esas actividades no contribuyen al diseño, promoción y evaluación de políticas públicas orientadas al combate a la corrupción, que es el objetivo del SEA.



Otra observación de presunto daño patrimonial es por 70 mil 43.87 pesos que no fueron devengados del monto total (2 millones 103 mil 253.13 pesos) autorizado para el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.



Y la tercera observación que no se solventó fue por 165 mil 463.14 pesos por la instalación incompleta del suministro y colocación de 48 Nodos de Red para Voz y Datos” que fue adjudicada al proveedor “Grupo Informático de Xalapa, S.A. de C.V.”.