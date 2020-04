Se mete a nadar a la laguna en la noche y ya no salió, en Veracruz Puerto

Un hombre de unos 35 a 40 años de edad aproximadamente, se metió a nadar y desapareció en el agua de la Laguna Caracol, en la colonia El Coyol en el puerto de Veracruz, tras haber estado conviviendo en un restaurante. Su cuerpo logró ser recuperado la madrugada de este miércoles.



El incidente se registró la noche del martes cuando vecinos de la zona y pescadores solicitaron la presencia de las autoridades, pues vieron a un hombre que había ingresado a nadar a la laguna Caracol, ubicada a un costado de las calles de Galeana y Benito Juárez, pero no lo vieron salir.



Al punto se trasladaron los cuerpos de emergencia como los Bomberos Municipales, Protección Civil mediante sus Salvavidas y personal de la Cruz Roja.



Pescadores apoyados con lanchas iniciaron la búsqueda por varios minutos, pero no lograron encontrar al sujeto, pues la oscuridad les dificultaba las labores, e incluso ponía en riesgos a los rescatistas.



Elementos de la Policía Naval Estatal, Municipal y Fuerza Civil acudieron para tomar conocimiento de la desaparición del sujeto.



Los salvavidas apoyados con equipos de oxígeno junto con personal del Agrupamiento Marítimo de FC, bucearon y lograron encontrar el cuerpo de la persona sumergido en la laguna.



El cuerpo fue sacado con cuerdas atado a una de las lanchas, llevándolo a la orilla y colocado en una canastilla.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial procedieron con las diligencias del caso y levantamiento de cuerpo, trasladándolo a las instalaciones del Forense para la autopsia de rigor, quedando en calidad de no identificado por el momento.