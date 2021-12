Se metieron a robar a Palacio Municipal de Medellin de Bravo

Se metieron a robar al Palacio Municipal de Medellin de Bravo, confirmaron trabajadores mientras el alcalde Hipólito Deschamps Espino Barros realizaba su último Informe de Labores.El hurto ocurrió este martes, cuando personal que llegaba a laborar notó que una de las ventanas estaba abierta, por lo que inmediatamente informaron a jefes de área, quienes a su vez dieron aviso a la comandancia de la Policía Municipal.Explicaron que la ventana presuntamente forzada es de la oficina de Tesorería, de dónde se robaron equipo de cómputo, confirmó la síndica Hilda Nava Seseña.Esto ocurrió 24 horas antes de que el alcalde de Medellín Espino Barros realizara su informe de Gobierno.Nava Seseña señaló que Contraloría levantó el reporte y por la tarde policías realizaron las diligencias pertinentes.Explicó que están a espera del reporte de la comandancia para que la parte jurídica pueda realizar la denuncia correspondiente, la cual ella tendrá que ratificar con sus firmas.Hasta el momento se desconoce de los responsables, así como el monto al que asciende lo robado.El Palacio Municipal cuenta con cámara de seguridad, pero por no contar con servicio de electricidad por adeudos con CFE, es alimentada por una planta de luz, la cual es desconectada cuando no hay nadie, por lo que la cámara de vigilancia no habría funcionado por la noche.