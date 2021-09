Se metieron a robar las cuotas, en kínder de Xico

El Jardín de Niños “Carmen H. de Serdán” en la localidad de San Marcos de León en Xico, fue víctima de robo este viernes.



De acuerdo a información proporcionada por personal docente del plantel, un sujeto no identificado ingresó y se llevó 840 pesos obtenidos de algunas aportaciones de padres de familia, además de un termómetro que les fue otorgado en un kit de limpieza.



“Venían por las cuotas de los padres, rompieron el cristal de una ventana, pero lograron escapar, buscaron porque todo estaba tirado (…) se llevaron 840 pesos de algunos papás de sus aportaciones, un termómetro”, señalaron.



Asimismo, dijeron que la persona al escapar, dejó con unas bolsas con cosas, por lo que supusieron que ya había robado en otros lugares.



“El hombre andaba aquí no se imaginaba que había clases, traía una bolsa, no sabemos de dónde venía, pero traía una bolsa con detergente”, comentaron.



Las educadoras lamentaron la situación, pues hicieron hincapié que el plantel se sostiene por las aportaciones de los padres de familia y con apoyo de las docentes.