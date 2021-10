Se moderniza Veracruz: Juicios administrativos ya son en línea

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) arrancó oficialmente con los juicios en línea, con lo que, de acuerdo con el presidente del órgano, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, todos los servicios estarán al alcance de los ciudadanos en esta modalidad.“Es una nueva forma en que el ciudadano puede acceder a la justicia. Su diseño e implementación no desconoce la realidad de algunas comunidades que están privadas de acceso a Internet”, dijo.Indicó que promover el juicio en línea protege el desarrollo del proceso en todo momento, pues no se contrapone a la promoción en modalidad tradicional del mismo, e incluso quien así lo requiera puede fluctuar entre uno y otro sin que haya impactos negativos en el procedimiento.Pérez Gutiérrez detalló que el TEJAV implementó con recursos propios este mecanismo para no tener que trasladarse hasta Xalapa a iniciar un proceso administrativo, pero insistió que se acompaña al mecanismo tradicional y se no busca sustituirlo.Asimismo, afirmó que no fue necesario contratar firmas externas para poner en marcha el proyecto, lo que se apega a la optimización de los recursos públicos, como parte de la política de austeridad en el Estado.“El desarrollo de los sistemas informáticos ha sido trabajo de nuestro personal; es resultado del trabajo diario del personal”, acotó.El presidente del Tribunal, acompañado de autoridades estatales y federales, señaló que hasta el momento, es el único tribunal que hace uso de la firma electrónica dada de alta por el Poder Judicial de la Federación (PJF), de ahí que haya la posibilidad de implementar mecanismos en línea para seguir impartiendo justicia.Según el acuerdo emitido, ante la experiencia y el escenario que ha dejado la pandemia de COVID-19, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) implementó el Juicio en Línea como una medida permanente para que sus actividades no se vean detenidas en esta nueva normalidad o ante el caso de que se presente otra eventualidad que impida el trabajo presencial.El Juicio en Línea propone el establecimiento opcional, para los particulares, de la modalidad virtual o digital para el inicio, sustanciación y resolución del juicio contencioso administrativo, así como la definición de los alcances de la lista de acuerdos electrónica para realizar la notificación de acuerdos y resoluciones.Se contempla la implementación de la notificación electrónica no sólo para los Juicios en Línea, sino también en los juicios contenciosos administrativos ordinarios o sumarios en modalidad tradicional cuando exista convenio para tal fin o solicitud expresa de la parte para recibir las notificaciones vía electrónica.Se justificó que actualmente, el TEJAV genera un elevado número de documentos que deben ser notificados como acuerdos, resoluciones interlocutorias y resoluciones definitivas tanto de Primera como de Segunda Instancia.Tan sólo durante el primer año de labores del Tribunal (2018), el número de diligencias realizadas por los actuarios ascendió a 19 mil 151; en el 2019, fueron 29 mil 537 diligencias y en 2020, debido a la suspensión decretada por la pandemia fueron 10 mil 854.Las diligencias realizadas por los actuarios del Tribunal demandan recursos públicos y debido a la carga de trabajo, propia de los órganos jurisdiccionales, impactan en la celeridad con la que debe desarrollarse cualquier juicio.En ese sentido, en un día con condiciones óptimas un actuario solamente puede llevar a cabo 8 notificaciones en su jornada laboral. Además, cada uno de estos traslados, tomando en consideración los recursos públicos necesarios para ello, así como las horas-hombre en atención al salario que percibe el personal actuante del tribunal se traduce en un costo, aproximado, de 250 pesos por notificación.En ese contexto, transitar paulatinamente hacia un modelo de notificación electrónica permitirá realizar la misma notificación en un par de minutos y no en una hora.Se aclaró que el juicio en línea pretende constituirse como una forma más de acceso a la justicia y no sustituye ni remplaza al juicio que se tramita y resuelve de manera física, presencial y en papel.Busca darle una base jurídica a la resolución dictada en un juicio que se tramitó y resolvió a través de las plataformas tecnológicas. Está diseñado como un derecho por el que el particular puede optar o no y se conserva la posibilidad de que luego de elegida la modalidad virtual por el particular, éste pueda regresar a la modalidad tradicional del juicio contencioso administrativo.