Se molesta AC por denuncia de Alcaldía contra asentamientos ilegales

Integrantes del Movimiento Antorchista, en Xalapa, protestaron en la entrada de Palacio Municipal para señalar denuncias injustificadas a 3 colonos pertenecientes a la organización por delito de fraccionamiento indebido.



Bloqueando por varios minutos el Centro de la ciudad, la vocera del Movimiento, Minerva Salcedo Baca, explicó que el Ayuntamiento presentó una denuncia ante la Fiscalía contra 3 habitantes de la colonia Margarita Morán Véliz segunda sección, acusándolos de lotificar y asentarse sin permisos de la autoridad.



"Venimos a pedir que dejen de atropellar a los antorchistas y a los xalapeños. Ellos denunciaron que son dueños de un terreno pero ya fue demostrado en el juzgado de Pacho Viejo que el dueño es Patrimonio del Estado. Patrimonio del Estado les entregó hace 5 años los terrenos a nuestros compañeros y resulta que el municipio denuncia que los despojaron, que se hizo un fraccionamiento indebido y se causó un daño ecológico".



Aseguró que en Cabildo de Xalapa, en el año 2016, se emitió un acuerdo para autorizar el cambio de uso de suelo y en éste, se permitió que los terrenos pasaran de reserva ecológica a predios de tipo habitacional.



"El Cabildo xalapeño sí dio su consentimiento para iniciar el proceso de lotificación de los terrenos. Queda claro que las carpetas de investigación son inconsistentes y que no debería seguirse ningún proceso penal en contra de ninguno de nuestros compañeros".



La líder antorchista refirió que no están de acuerdo que se use la ley para reprimir y callar la exigencia de los habitantes de la colonia Margarita Morán.