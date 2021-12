Se muere relación con Gobierno del Estado, exhibe Alcalde de Orizaba

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López dijo que aún y cuando siempre ha habido buena voluntad de su administración y apoyo incondicional en todo lo que el Gobierno del Estado ha pedido a través del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, ahora la relación con las autoridades estatales es casi nula."Hoy casi no tenemos contacto con el Gobierno del Estado, pero siempre la buena voluntad de nuestra parte existió", dijo.Agregó que cuando el Secretario de Gobierno le pidió celebrar el aniversario del Registro Civil, se otorgó el apoyo, destinando el Ayuntamiento de Orizaba recursos importantes.“Yo he intentado tender puentes siempre a través de la administración que presido. Hicimos grandes aportaciones a la misma administración estatal, ayudamos en un evento que organizó la misma Dirección de Registro Civil con la Secretaría de Gobierno cuando se celebró el aniversario de esta dependencia", dijoEnfatizó que este evento le costó a la ciudad, pues se trajeron cerca de 60 grupos culturales que estuvieron montados en tres escenarios."Trajimos a voladores de Papantla que fue espectáculo para esos días; hicimos un festival gastronómico, costó mucho ese evento, fue para el Gobierno del Estado".También apuntó que Orizaba se hermanó en los primeros días de la administración con Mixtla de Altamirano y eso fue petición del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.Además, que Orizaba donó cerca de 10 mil metros cuadrados a la Secretaria de Educación."Nos mandaron de la SEV la solicitud para donar terrenos de las escuelas que eran propiedad municipal y donamos 5 escuelas, cerca de 10 mil metros cuadrados.“También nos pidió el Secretario de Gobierno el apoyo para Otatitlán y les regalamos unas luminarias de LED para que este pueblo extraordinario de la cuenca también tuviera iluminación de ese tipo. La verdad es que sí hubo apoyo de Orizaba y fue una buena época pero ahora ya casi no tenemos relación con el Gobierno Estatal".