Se muere romanticismo en Xalapa; desaparecen cuartetos, tríos y rondallas

Por falta de espacios y difusión a la cultura; los cuartetos, rondallas y tríos están muriendo en el olvido, así lo mencionó el secretario general del Sindicato de Filarmónicos Similares Anexos del Estado de Veracruz, José Luis Ramírez Reyes.Declaró que en lo que va de pandemia han perdido la vida alrededor de 20 asociados al sindicato y muchos otros han vendido sus instrumentos, lo que ha hecho que se fusionen o desaparezcan agrupaciones y por dignidad, no lo reportan."Muchos han desaparecido, se muere un elemento base y desaparecen, de repente una organización que tenía como 20 o 30 años de estar como músicos, se fusiona o desaparece (...) Cuando una agrupación desaparece, por dignidad o por cariño a la música, no reportan que ya no están funcionando", comentó.Agregó que se han estado planteando varios proyectos artísticos desde la administración pasada, sin embargo, no fueron aprobados.Tal es el caso del proyecto "Paradero del Músico Veracruzano", el cual planteaba un lugar de encuentro musical, en el que el turista y cualquier persona podría escuchar cuartetos, rondallas y a cualquier músico interesado, así como tomar café o degustar algún platillo.Expresó que debido al poco interés en estos proyectos, el romanticismo de la Xalapa Antigua está desapareciendo."Xalapa, la Atenas Veracruzana, se caracterizaba por el romanticismo, los tríos, las rondallas y los cuartetos están muriendo y no de COVID, están muriendo en el olvido", añadió.Además, mencionó que se está presentando un nuevo proyecto en el que personas de escasos recursos, músicos de distintas colonias puedan involucrarse más a la música, ofreciendo talleres, foros e instrumentación."Queremos rescatar los talentos que viven en las colonias periferias, sobre todos los pobres que luego no tienen ni dinero para venir al centro de la ciudad", comentó.Por último, Ramírez Reyes manifestó que el trabajo que está haciendo el Gobierno Municipal por Xalapa es bueno, sin embargo, no sólo se debe enfocar en la obra pública, también en la cultura y el turismo."Xalapa sí se tiene que activar, en todos los rubros, no todo es pavimento y banquetas, ¿y la cultura? ¿Donde queda la cultura?", finalizó.