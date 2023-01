Se necesita de Gobierno Federal para rehabilitar el bulevar Ávila Camacho, en Boca del Río

La construcción de escolleras en el tramo del bulevar Manuel Ávila Camacho de Boca del Río, que ha sido dañado por el oleaje y los eventos de norte, es la única solución para detener las fracturas y colapsos que sufre el muro y socavones, afirmó el presidente del Colegio de Arquitectos, Alejandro González Ruiz.En entrevista, señaló que realizaron la valoración y determinaron que es necesaria la intervención del gobierno federal para una obra de esta magnitud.Si bien se realizan trabajos para su rehabilitación, esto no es la solución porque es necesario la construcción de un rompeolas, de lo contrario la problemática continuará y pudiera hacerse más grave al ir socavando hasta la carpeta vehicular, consideró.“Lo que recomendamos es ya un recurso federal porque es una inversión muy fuerte para rescatar el bulevar por medio de escolleras. Porque por más que se hace ahorita prácticamente es un mantenimiento, reposición de losetas, relleno de socavones; pero si no se hacen escolleras, que eso ya es de materia federal, va continuar el daño y va a continuar haciéndose peor porque está afectando hacia debajo de las vialidades del bulevar Manuel Ávila Camacho”, dijo.González Ruiz, explicó que esta situación se presenta por una reacción natural porque esta parte en específico del bulevar carece de protección de arrecifes, por lo cual, el oleaje impacta de manera directa.“El tramo al frente del fraccionamiento Costa Verde que es el que está descubierto y desprotegido de arrecifes naturales, de una parte tenemos el arrecife que le llamamos del Ingeniero y otra parte el arrecife hacia la zona de Martí y Bolívar, pero hay una parte que no tiene protección natural y es lo que presenta más riesgo”.Por el momento, no representa riesgo porque cuando sufre colapso, se monitorea y se procede a cerrar y restringir la zona.Precisó que tienen conocimiento que el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue Abascal, ya ha solicitado al gobierno federal la intervención y se han mandado oficios informando de la situación actual del bulevar.