Se negaron a vacunar contra el COVID a su hija con síndrome Down, en el CECAN

El día ayer jueves llevé a mi hija a vacunar contra el COVID-19 al ISSSTE , ella tiene síndrome Down y es derechohabiente, pero nadie me pudo dar información de la aplicación de la vacuna.En la puerta están los guardias de seguridad y ellos te indican que el Director es el único que sabe de la lista de vacunación y que llega a las 11:30 horas y se retira a las 12:00 horas.Afuera estaba una trabajadora de Bienestar, hablando con un familiar de un paciente y amablemente me dijo que fuera a Cancerología, que ahí la vacunarían.Llegué a Cancerología y la trabajadora de Bienestar, quien tiene la lista de los que van a vacunar, muy déspota me dijo que le estaban dando prioridad a casos graves y a los que venían de fuera, sin embargo, de los que yo vi formados no había ninguno grave.Nos dijo que nos fuéramos a casa y que nos llamarían de la clínica cuando le tocara a mi hija. Todos los teléfonos que he marcado de atención ciudadana ISSSTE te mandan a buzón, yo creo que la opción para vacunar a mi hija será un amparo porque ahí sí “doblan las manitas” y es más rápido.AtentamenteNombre (…)Tel (…)