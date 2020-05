Se oficializa salida de diputado Rodrigo García de grupo legislativo del PAN

Mientras que el diputado Rodrigo García Escalante abandona por voluntad propia la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado; el coordinador del grupo legislativo, Omar Miranda Romero, oficializó la exclusión de su ahora ex compañero de bancada.



La votación a favor de la reforma constitucional en materia electoral que hicieron 4 legisladores opositores a MORENA ya tuvo las primeras consecuencias.



Aunado a ello, Enrique Cambranis Torres, diputado panista solicitó licencia para separarse del cargo por 3 días (27,28 y 29 de mayo) por lo que no estará presente en la sesión plenaria de este jueves.



Este día, ambos legisladores panistas enviaron a la Mesa Directiva del Congreso los oficios respectivos.



Rodrigo García Escalante manifiesta que es su voluntad dejar de formar parte del grupo legislativo del Partido Acción Nacional, por así convenir al ejercicio de su actividad política.



Sin embargo, no especifica si se declara diputado independiente o se suma a un grupo legislativo mixto o a la bancada de MORENA.



No obstante, ante su petición y de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Presidencia del Congreso del Estado ordena hacer el registro correspondiente.



Mientras que Omar Miranda Romero, comunica que el diputado Rodrigo García Escalante ha sido excluido como integrante del grupo legislativo del Partido Acción Nacional, a partir del 13 de mayo de este año.



Por lo tanto, también se hace el registro correspondiente.