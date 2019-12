Se oponen vecinos a que haya ambulantes en Victoria, Altamirano y Clavijero

Vecinos de las calles Victoria, Altamirano y Clavijero se opusieron a la instalación de ambulantes en dicho perímetro para aprovechar las ventas de fin de año.



En entrevista con alcalorpolitico.com, uno de los afectados, que optó por el anonimato, indicó que dicha invasión es arbitraria y por lo anterior, no descartó una reacción a la ocupación de las vialidades.



"Ya no queremos esa situación", enfatizó el colono, quien reprochó que cada año siempre recurran a la saturación de informales en las calles.



A lo anterior, se agrega la campaña de boicot al ambulantaje promovida en la red social Twitter bajo el perfil @xalapacentro.



En ésta, se invita a la ciudadanía a no consumir los productos ofrecidos en el comercio informal del primer cuadro, misma que acompaña el hashtag #Nocompresenlacalle.



"Ante inacción del @aytoeconomico y dado el ABUSO DE AMBULANTES Y LOCATARIOS que instalan puestos extras afuera de sus plazas.



#RecuperemosLaCiudad



NO COMPRES A PUESTOS EN CALLE o PLAZAS QUE NO GARANTIZAN LA PROCEDENCIA DE LO QUE COMPRAS", versa el post.