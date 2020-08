Se pelean Héctor Yunes y Cazarín; se señalan por corrupción y hasta homicidio

El diputado federal por el PRI, Héctor Yunes Landa y el diputado local y coordinador de MORENA en el Congreso de Veracruz, Javier Gómez Cazarín, se pelearon por redes sociales, acusándose ambos de estar involucrados en delitos.Todo inició luego de que Yunes Landa criticara mediante un video que el gobernador morenista, Cuitláhuac García Jiménez, saliera a chapear el pasado sábado el monte en Xalapa.El legislador federal señaló que la tarea de chapear no se encuentra entre las atribuciones del Ejecutivo, además de que dicha labor pudo pagársele a personas que necesitan trabajo ante la crisis por COVID-19.“Da francamente coraje que el Gobernador salga a chapear. Nos urgen, de tiempo completo, un Alcalde para Xalapa y un Gobernador para Veracruz”, dijo el priista en el video.Posteriormente, el diputado Gómez Cazarín salió en defensa de García Jiménez, justificando que el mandatario no se encierra en una casa de lujo o viaja al extranjero los fines de semana, como hacían otros gobernadores.Además, cuestionó por qué Yunes Landa “no ataca” al expresidente Enrique Peña Nieto y a su exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, por el caso de corrupción en que los involucró el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya.Esto provocó una réplica del priista este domingo, acompañada por un video en el que se aplica una inyección al Diputado local:“Entre los posibles efectos secundarios de la inyección que recibió ayer Javier Jómez Cazarín está el ‘síndrome del conejo’ y la pérdida temporal de memoria. Quizá por ello olvidó el escándalo de las tres denuncias que hay en su contra ante la FGR a las que tendrá que responder”, publicó en Twitter Cazarín le reviró que él no tiene “cola que le pisen”, lamentando las declaraciones en su contra.“No como usted, que la tiene bastante larga. Recuerde que está inmiscuido en el tema de Videgaray y Chong. Abrazo fuerte”, escribió en la misma red social Finalmente, Yunes Landa respondió al líder de MORENA en la Legislatura de Veracruz que “no suele debatir con el chiquillaje” y recomendó a Cazarín ocuparse de las denuncias por fraude en su contra.“Ocúpate mejor de la denuncia en tu contra por fraude, aclara tu participación en el homicidio del periodista Cándido Ríos y atiende tus constructoras. Eso sí es tener la cola larga”, dijo.Cándido Ríos Vázquez, cabe señalar, era corresponsal del Diario de Acayucan y fundador de La Voz de Hueyapan. En agosto de 2017, murió tras resultar gravemente herido en un ataque a balazos en el municipio de Hueyapan de Ocampo, al sur de la entidad.