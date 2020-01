Se perderían más de 2 mil empleos de temporada en municipios de la zona centro

Al menos 2 mil 600 empleos de temporada se perderán al cierre de la primera quincena de enero, al concluir festividades del calendario “Guadalupe-Reyes”, en municipios de la zona centro del Estado de Veracruz.



Con ello, la “cuesta de enero” da inicio y de acuerdo con el analista financiero Enrique Trueba, la crisis financiera podría agudizarse a lo largo del año, si no se recuperan empleos y se aplica el incremento al salario mínimo otorgado por el Gobierno Federal.



En la región del Valle de Orizaba, la economía se sustenta de tres principales ejes, las fábricas, comercio formal e informal y la atención al cliente que no sobrepasa los tres salarios mínimos, para un 72 por ciento de la población económicamente activa.



El analista señaló que al superar las familias el gasto corriente que ejercen cada mes, por atender los gastos de fin de año, inician con déficit por préstamos o créditos otorgados que difícilmente pueden solventar si no se cuenta con trabajo permanente.



Otros gastos inesperados, como las enfermedades, los accidentes o defunción de un familiar, agravan la situación y generan nuevos compromisos que culminan con la venta o remate de un bien o propiedad para salir de la deuda.



Señaló que la falta de ahorro y el no saber administrar los pocos recursos, generan una recesión económica que principalmente se refleja en el primer trimestre o cuatrimestre de cada año, sin visos de mejora.



Por ello, recomendó a las familias evitar los gastos innecesarios, generar la cultura del ahorro y buscar asesoría para la inversión, pues de lo contrario se estará en una recesión permanente que podría prolongarse al resto del año.