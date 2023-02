Se perdió rata en Veracruz, ¿la has visto?

A través de redes sociales “Scabbers” se ha hecho famosa, se trata de una mascota extraviada, pero no es una común, es una rata hembra de la raza “long evans” por quien se ofrece recompensa."Scabbers" se extravió el pasado sábado y su familia la busca desesperadamente y ha pedido ayuda a los veracruzanos quienes han compartido cientos de veces las publicaciones con la fotografía y señas particulares del roedor.Su dueña afirma que su mascota es de apoyo emocional y le ayuda en crisis de ansiedad, por lo cual la importancia de su compañía.Los internautas extrañados porque se trata de una mascota poco convencional, trataron de ayudar y dar recomendaciones."Scabbers" se extravió tras salir de su consulta médica en la avenida Cuauhtémoc en el puerto de Veracruz.En sus publicaciones, la dueña lamenta que muchos sientan repulsión por las ratas. Sin embargo, como para muchos un perro o un gato dan amor, a ella su amigo roedor la reconfortaba.“Ya no la tengo, ni la tendré conmigo porque no es un gato o un perro y la mayoría le tiene repulsión a las ratas. Sin embargo, ese bichito me hacía sentir mucho amor”, escribió Mely GD.Ante los comentarios de crítica e incluso luego de que eliminaron la publicación en los grupos de Facebook de “Perros Perdidos”, la dueña de "Scabbers" les respondió:“Seré tremendamente ridícula para algunos, pero Dios te hizo rata, tienes todas las desventajas en este mundo, mi bebé, sólo quiero pensar que alguien que ama a los animales te vio temerosa y te recogió”.La búsqueda sigue y piden apoyo para comunicarse al número 2293043723.