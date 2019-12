Se pierde tradición de comer guajolote fresco en Navidad; ahora lo venden congelado

Los veracruzanos ya perdieron la tradición de comer guajolotes en Navidad, afirman comerciantes de pavo en pie, muchos de quienes acostumbraban ir a los mercados y escoger el ejemplar y esperar a que fuera sacrificado para llevárselo fresco, ya murieron.



Lo común ahora es adquirir un ave congelada o ahumada, lo que facilita el proceso de cocción, aunque se sacrifica el sabor, afirmó don Felipe, criador de estos animales originario de una comunidad de Veracruz.



Esto ha originado que las ventas sean más bajas cada año y se afecte la economía de quienes se dedican a la crianza.



“Las ventas no muy buenas, ya no están como antes, cada año un poquito menos, lo real es que ya mucha gente que tenía la tradición de pavo se ha muerto, ha fallecido, los jóvenes les da igual comer pollo u otra cosa que comer pavo”, dijo Felipe González.



Los vendedores del Mercado Unidad Veracruzana señalan que este año la demanda ha sido mínima, se observa un gran número de aves que al menos para la Navidad ya no se colocaron.



“El pavo más caro es de mil 200 y el más barato de 300, hay para todo, pero la gente quiere un pavo grande y barato. Los pavos chicos de 5 kilos alcanzan para 8 o 10 personas”.



Los comerciantes llegan cada año de diferentes comunidades de Veracruz y Medellín hasta los mercados de la ciudad con la intención de vender sus guajolotes, los cuales son engordados durante el año.