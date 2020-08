Se plantan frente al Palacio municipal de Coatepec para frenar despojo de sus terrenos

Un grupo de propietarios de algunos terrenos de la parte alta coatepecana, señalaron que están a la espera de que la Fiscalía General del Estado emita una resolución a la denuncia que interpusieron por invasión de una agrupación denominada Central Independiente de Obreros Agrícolas Campesinos (CIOAC).



Al acudir a instalar una manta frente al Palacio Municipal, para manifestar su defensa a estos predios en los que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano pretende hacer un deslinde a petición de la CIOAC, indicaron que, de no obtener un fallo a su favor, recurrirán a otra figura jurídica para evitar el despojo de sus tierras.



Al respecto, Blanca Trinidad Hernández una de las dueñas, refirió que no solo ellos son los afectados, sino también pobladores de varios municipios como Xalapa, Xico y Teocelo, debido a que justo en estos predios están varios mantos acuíferos que suministran a estos lugares.



Recordó que esta agrupación se nombra dueña de 2 mil hectáreas con un documento presuntamente “falso”, las cuales ya se encuentran invadidas a pesar de que tienen dueños.



“Una persona se nombra dueña de 2 mil hectáreas con una posesión de 40 años, esto no es así, Sedatu recibió una solicitud con un documento aparentemente falso, ya está la denuncia porque no se reconoce el documento en el municipio. Como afectados y dueños queremos que la gente se entere, todos son afectados”, comentó.



Asimismo, dijo que se trata de 500 dueños de la falda de la montaña, de los cuales 200 están en programas como el de Fidecoagua, que busca cuidar los bosques.



“Ellos ya invadieron estas 2 mil hectáreas, y pretenden quedarse con estas a pesar de que tienen dueños, se están metiendo, se suspendió la medición porque muchos se opusieron a esto, no se permitió, esto está en espera. Esperamos que todo esto se suspenda de manera oficial (…), según fuera el fallo veríamos la figura jurídica, existe la denuncia a la Fiscalía por la invasión, pero no ha procedido”, concluyó.