Se podan y talan árboles con responsabilidad, reitera Alcalde de Xalapa

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, aseveró que su Gobierno está abierto a escuchar las opiniones "de buena fe" que se formulen en torno a temas como las polémicas podas y derribo de árboles en la ciudad, siempre y cuando éstas no sean por "ambiciones personales" y porque quieran que el Ayuntamiento sea "palanca de negocios".Ante la petición que le hizo la diputada federal Ivonne Cisneros Luján, de que sometiera a votación del Cabildo la creación de una comisión interinstitucional que valorara y validara los cortes de árboles, reiteró que estos procedimientos se han hecho con responsabilidad y de acuerdo con los dictámenes de la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad."Este Gobierno no es un gobierno cerrado, es un gobierno que propone que la sociedad participe, los que quieran de buena fe, que sean decentes, honorables y que tengan un prestigio de que puedan hacer las cosas sin ambiciones personales y que no estén buscando el Ayuntamiento como palanca de negocios", externó en entrevista.Ahued Bardahuil aseveró que han estado trabajando con el Instituto de Ecología AC (INECOL), con el que podrían incluso firmar convenios de colaboración pero reiteró que los trabajos en el arbolado de la ciudad se han hecho para evitar riesgos a la vida de la población.Al respecto, expresó que está latente que cuando hay viento y huracanes, los árboles caigan sobre vehículos y personas, por lo que su administración debe ser responsable y proteger a los capitalinos de posibles accidentes."Se empezaron a revisar los árboles que se podan, que ya tenían las raíces podridas o que estaban en mal estado pero se siguen resembrando, tenemos una ciudad de las más importantes a nivel nacional con zonas arboladas", destacó.Presumió que Xalapa es el número uno a nivel estatal en reforestación, calificando este programa como el más ambicioso que ha habido "y tenemos la revisión de cada una de las podas tanto las solicitudes ciudadanas como las que se detectan que son árboles de alto riesgo".Además, aseguró que sí hay una reglamentación municipal sobre cómo se debe hacer la poda de los árboles por parte de las empresas de telefonía o televisión por cable, aunque reconoció que sí han detectado que se han hecho de manera inadecuada."Sí hay normas que tienen que cumplir, inclusive tenemos nosotros a Medio Ambiente para detectar primero quién las hace y desde luego sancionar cuando así corresponda, no nada más las pueden hacer (...) Luego hacen unas podas indebidas sin ninguna autorización", mencionó.