El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, informó que se busca evitar abusos con el nuevo reglamento para las empresas de grúas que realizan arrastres, así como el salvamento y depósito de vehículos infraccionados; igualmente, el funcionario reiteró el rechazo para el arribo de empresas como Uber que podrían afectar al sector en plena pandemia.“Salió el nuevo reglamento; tenía toda la vida Veracruz de que los grueros cobraban lo que ellos querían. Tenían toda la vida, a veces te cobraban más de lo que valía el carro y si te gustaba bien y si no perdías tu carro, que era tu patrimonio”.Agregó que se le estará dando publicidad a dicho reglamento para os que los ciudadanos sepan sus Derechos ante estas empresas privadas.“Si algún gruero o persona que se dedica a las grúas quiere hacer un abuso ahí está asuntos internos; necesitamos que ustedes nos ayuden también a decirle a todo mundo que en Veracruz ya tenemos un reglamento en donde nos indica cuánto deben de cobrar por cada kilómetro, por estancia dentro del corralón.“Eso es un logro que se ha hecho este año y es un logro que se ha estado pidiendo por muchos años atrás; pero ahora sí ya tenemos un aspecto legal por el cual el ciudadano se puede defender de los abusivos cobros de grúas”En otro tema, ante el cuestionamiento del diputado Enrique Santos Mendoza sobre la situación del transporte público y las estrategias para salvaguardar al sector y su regularización, el funcionario estatal explicó que diariamente existen operativos para proteger a los trabajadores del volante y reiteró que no se permitirá el ingreso de empresas como Uber.“Una de las estrategias que se ha manejado aquí es no permitirle ni a Uber ni todo eso entrar a Veracruz, esa es una de las situaciones que hemos nosotros trabajado, nosotros tenemos operativos diariamente donde queremos proteger al empresario transportista, al que anda en el taxi, que anda todos los días ganándose la vida, primero pagar la renta de su taxi y después lo que le toque a él”.Además, destacó que en este gobierno estatal no se ha dado una sola concesión más de taxi para que no incremente la competencia.“Desgraciadamente hay compañeros taxistas que no sacan ni para ellos, sacan nada más para la renta y hemos tratado nosotros de proteger a ese gremio, también en este tiempo de pandemia, los operativos han sido más tranquilos porque desgraciadamente en Veracruz hay gente que se dedica a ese ramo y que vive al día, que, si ese día no trabaja, ese día no come, entonces entendemos ese tipo de situación”.Remarcó que ha dialogado con los titulares de Tránsito y Transporte del estado y que se ha tratado de “tranquilizar” los operativos contra los taxis e invitar a que se regularicen.“No solo llegar con la infracción y la grúa y vámonos para arriba, sino invitarlos a que se regularicen, sabemos que mucha gente está sufriendo en esta pandemia, nosotros afortunadamente tenemos un sueldo, pero hay gente que no lo tiene aquí en Veracruz y hay muchos que están en ese gremio”.Sin embargo, advierte, que llegará el momento en que se solicite también que se mejoren las condiciones dado que es un reclamo ciudadano, “vamos a tener que meter control para poder que nunca en Veracruz lleguen estas empresas y que quieran hacer a un lado a la gente que tienen toda una vida dedicada a esto”.Gutiérrez Maldonado dijo que se comprarán patrullas para la Secretaría de Seguridad y las que están en uso se puedan reciclar para entregarlas a municipios, aunque ya no estén en condiciones de hacer recorridos largosIndicó que actualmente la dependencia cuenta con un total de 2 mil 239 unidades, de las cuales mil 247 son patrullas; 605 son motocicletas y 287 son vehículos administrativos.“Este año, al empezar el otro año enero o febrero, se quieren adquirir más unidades; nosotros desgraciadamente recibimos un parque vehicular muy viejo y a veces sale más caro estarle metiendo mantenimiento a vehículos viejos porque también la patita de mis elementos es dura y no te duran las unidades más de 3 años”.Mencionó que el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, dio el visto bueno para comprar más unidades y para que a los municipios “que verdaderamente son pobres” les entreguen aquellas que todavía tienen un uso.“Empezarles a dar las unidades que a nosotros pues ya no nos sirven para caminos largos, pero para camino corto, para cuidar el casco del municipio sí sirven. Es lo que estamos pensando, pero se adquirirían hasta el otro año, como en enero o en febrero”Agregó que siempre estarán pidiendo más recursos para la dependencia, pues lo ideal sería que a entidad destine entre el 8 o el 10 por ciento del presupuesto del Estado.Gutiérrez Maldonado dijo que reclamará al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, un supuesto recorte de recursos a la dependencia señalado por el diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín.El legislador señaló que de acuerdo con el informe trimestral del gasto hay una reducción de 128 millones de pesos.“Agradecerte diputado esos aspectos que me das; voy saliendo de aquí a reclamarle ahorita a Lima, a ver si saco algo”, ironizó el titular de la SPPEl secretario de Seguridad dijo que se han dado 103 viviendas a familias de elementos fallecidos en cumplimientos del deber y becas vitalicias a los hijos para que cumplan sus estudios.“Les decimos mira, se te fue tu papá, pero ganaste 6 mil papás más y los seguimos cuidando”.En cuanto a los apoyos al Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional dijo que la dependencia ha participado en rescates humanitarios.“Hemos hecho 6 mil 768 rescates sólo en Seguridad Pública, deteniendo a más de 250 personas que se dedican a hacer este tipo de actos ilícitos”.