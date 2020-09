Se pondrá todo el esfuerzo para que en Orizaba siga gobernando el PRI: Karina Solís

Luego de rendir protesta como presidenta del Comité Municipal del PRI en Orizaba, Karina Solís Herrera señaló que, tras concluir el proceso interno, inicia una etapa de trabajo en la que habrá de caminar junto con su equipo para escuchar y atender a los sectores, las organizaciones y seccionales, pero también a los ciudadanos en general.



Destacó que ha logrado una meta importante en su carrera política al lograr este cargo en su municipio y agradeció al presidente Igor Rojí López y al exalcalde Juan Manuel Diez Francos por su apoyo y señaló que pondrá todo su esfuerzo para que en Orizaba el PRI siga gobernando, a pesar de sus detractores.



Por su parte, el dirigente estatal del partido, Marlon Ramírez Marín mencionó que acude a Orizaba a tomar protesta no solo a uno de los comités más importantes del Estado, sino para refrendar la alianza del Comité Ejecutivo Estatal y el Comité Ejecutivo Nacional con uno de los mejores gobiernos que hay en el país.



Mencionó que platicando con el alcalde Igor Rojí, éste le dio a conocer que tienen una medición en donde 90 por ciento de los habitantes dicen ser felices y esto no se logra de un día para otro, sino que es fruto de un trabajo profundo de transformación en la ciudad y la mentalidad de sus ciudadanos.



Agregó que el trabajo que se ha hecho en Orizaba y que inició con Juan Manuel Diez Francos se ha convertido en un ejemplo no solo en la región y el Estado, sino a nivel nacional.



Destacó finalmente, que el partido ha tenido errores y lo pagó con la pérdida de votos, pero nadie gana para siempre ni nadie pierde para siempre, y aquí se tiene la ventaja de que los gobiernos priístas hacen ver que se gobierna bien.



Confió en que un priísta pueda ser electo presidente en 260 días.