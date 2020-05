Se pone más estricto filtro para ingresar a Centro de Orizaba

A pesar de que ha recibido opiniones a favor y en contra, el filtro sanitario instalado desde el pasado 8 de mayo en el Centro de la Ciudad sí ha logrado reducir la cantidad de personas en las avenidas.



Sin embargo, ahora las medidas de ingreso a la zona son más restrictivas: no sólo se tiene que usar cubrebocas, sino que también por familia sólo puede entrar una persona. Al llegar al filtro, se le pregunta a qué pretende ingresar y si no es esencial, entonces no pueden pasar.



Este martes se observó una disminución considerable en el número de personas que circulan por las calles principales del Centro Historico, en donde se han colocado vallas.



Incluso, las grandes hileras en bancos han disminuido.



En las calles que están cerradas con vallas, circulan elementos de Protección Civil y Policía Municipal, quienes inspeccionan que la gente utilice de manera correcta el cubrebocas y que no se entretenga en actividades no esenciales.



Y es que algunas parejas buscan entrar y encontrarse en el Centro y aunque no hay mucho que ver, suelen pasear y no quedarse en casa.