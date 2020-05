Se prepara Movimiento Ciudadano para próximo proceso electoral

Conforme se acerca el inicio del proceso electoral 2020-2021 que renovará las 212 Presidencias Municipales y las 50 Diputaciones locales, el Comité Directivo Estatal del Partido Movimiento Ciudadano (MC) avanza en la consolidación de una alianza ciudadana.



Se busca a hombres y mujeres de trabajo que quieran recuperar la grandeza que alguna vez tuvo Veracruz, dijo Sergio Gil Rullán, coordinador de la Comisión Estatal Operativa de MC.



Adelantó que al menos el 50% de los candidatos del MC a Presidentes Municipales y Diputados locales no tendrán afiliación partidista, por lo que se busca a ciudadanos que vean a los partidos políticos como un vehículo de participación ciudadana y no como una burocracia.



Sin embargo, aseveró que tener afiliación en la política “no tiene nada de malo”, siempre y cuando el trabajo ciudadano esté por encima de las marcas de los partidos políticos.



Por ello, aseveró que en el próximo proceso electoral local no sumarán membretes sino a personas con trabajo que deseen contribuir a un cambio verdadero.



Asimismo, dijo no estar preocupado de que en Veracruz esté en la víspera de tener 4 nuevos partidos políticos estatales, que pudieran dividir el voto ciudadano.



“No se trata de los partidos políticos, sino de que estén los mejores en los cargos. Hay que ir más allá de la visión partidista. Se trata de que los veracruzanos de bien, que han hecho un trabajo de toda la vida, lleguen a los cargos de elección popular (Presidencias Municipales y a las Diputaciones locales)”.



Para el próximo proceso electoral local, aseguró que MC refrendará los resultados que obtuvo en el 2017, e incluso vaticinó que aumentarán su representatividad en los Ayuntamientos y en el Congreso del Estado.



En el proceso electoral local ganó ocho Presidencias Municipales, 2 Diputaciones locales y en el país 27 Diputados federales y 9 Senadores.



“Nosotros queremos incrementar los números pero todo será a partir de las personas, por eso queremos a las y los mejores candidatos que deberán trabajar sin ataduras y sin imposiciones”.