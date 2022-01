Se prepara PC de Boca del Río por “norte” que traería el Frente Frío 23

Ante el ingreso del Frente Frío número 23, Protección Civil de Boca del Río pide a la población evitar estar en espacios de riesgo por los vientos del Norte que se han pronosticado que alcanzarían rachas de hasta 90 kilómetros por hora y por lo cual ya se emitió una Alerta Gris.Una vez que se registren los efectos del viento, se evaluará el cierre a la circulación de bulevar Manuel Ávila Camacho debido a la marejada que genera, así como el cierre de las playas, indicó el director municipal de la dependencia, Jorge Roberto Rojas Hernández.“Se realizaría el día de mañana el cierre de las playas, se establecería la bandera roja, se pondría en alerta a todos los guardavidas para que se eviten las actividades en el mar. Hacerle el llamado a la ciudadanía que evite circular al aire libre, que evite circular cerca de espectaculares, cerca de árboles o de anuncios que pudieran caer”, dijo.Explicó que si bien el evento de “norte” es de menor intensidad en comparación con los últimos dos que han impactado la costa veracruzana, no hay que confiarse y acatar las recomendaciones.“Estamos recomendando a la población que durante el evento de ‘norte’ si no tiene que salir, evite salir, de acuerdo con el pronóstico será un evento de norte menor a los que hemos tenido con el Frente Frío 19 y 22, no hay que bajar la guardia”.En la zona costera se pide sujetar objetos que puedan ser proyectil por los fuertes vientos, así como no circular en la costera por el oleaje que podría alcanzar los 2 metros de altura.