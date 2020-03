Se prepara Tezonapa para atender a posibles enfermos con Coronavirus

Si es necesario utilizar los recursos de los programas federales FISM-FAFM, para ayudar las personas –en caso de que sean infectadas por el coronavirus-, lo voy hacer, manifestó el presidente municipal Luis Arturo Sánchez García.



En entrevista vía telefónica, expresó que para atender este tema, es necesario que los tres niveles de gobierno destinen recursos, porque uno solo no se tiene la capacidad económica y mucho menos de infraestructura.



Sin embargo, adelantó que se está reuniendo con su Cabildo y Directores de Área; y en principio, acordaron que el inmueble que estaba destinado para Centro de convenciones, ya se está habilitando, en caso se atender ahí a los enfermos.



Además, ya hicieron contacto con una empresa que comercializa jabones y gel desinfectante para dar a las personas y lo utilicen para limpiarse la cara y manos y así estar protegidos; para lo cual ya se hizo el pedido y se entregará en próximas horas.



Entre las medidas preventivas, expuso que se suspendieron más de 10 fiestas patronales en las comunidades de la sierra que celebran a San José, así como eventos deportivos y culturales; aun contra la voluntad de los comuneros, que se negaban porque consideran que sus fiestas ya son una tradición de muchos años; pero con todo y eso, fueron suspendidas.



También se cerraron la entrada a los ríos, luego que el pasado fin de semana, la gente no ha tomado conciencia y la dimensión que puede tomar esta enfermedad que está causando psicosis mundial.



Comentó que al principio se dieron compras de pánico en los centros comerciales, pero todo está volviendo a la normalidad; y aseguró que hay abasto de alimentos; por lo que pidió a la población que estén tranquilos; eso sí, tomando todas las medidas precautorias.



A los paisanos que viven en otros estados o en otros países, que si deciden no venir, mejor, y si lo hacen; que estén seguros que no tienen este virus, que sería mucho en ayudar a este pueblo de Tezonapa, que hasta el momento está limpio de coronavirus.