Se preparan para “temporada crítica” de incendios forestales, en Coatepec

Las zonas en Coatepec de mayor riesgo de incendios forestales son la parte baja hacia la localidad de Tuzamapan y Mahuixtlán, así como en la parte alta hacia Ingenio del Rosario, indicó el subdirector de Normatividad Forestal de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Bernardino Villa.



“La parte cañera pero también la región de cultivos de cítricos y en el extremo hacia Ingenio del Rosario, que son ecosistemas de pastizales y zonas de pino”, detalló.



Entrevistado después de la “Reunión de Coordinación del Inicio de la Temporada Crítica de Incendios Forestales 2021” efectuada en Coatepec, dijo que, como parte de los trabajos de prevención de incendios, esta dependencia en coordinación con los Ayuntamientos hará el exhorto para que quienes quieran hacer uso del fuego, deben avisar a las autoridades correspondientes para darle un seguimiento.



“Hoy se inicia la temporada crítica de incendios forestales del 2021 que durará hasta el 30 de junio, por eso exhortamos para que avisen a las autoridades correspondientes si es que quieren usar el fuego y nosotros dar un seguimiento, que no se use cuando no es necesario”, comentó.



Refirió que en el 2019 se registraron 230 incendios forestales, mientras que el año pasado fueron 223 y en lo que va del año van 120, de ahí la importancia de la prevención.



Abundó que dentro de las acciones a ejecutar se difunden los números y la aplicación móvil de incendios para que la población haga sus reportes, además de que en coordinación con los Ayuntamientos se trabaje en la prevención en las comunidades y ejidos y además se integren brigadas.



“Lo que estamos haciendo es difundir los números y la aplicación móvil de incendios, para que la gente sepa como reportarlos, estamos en coordinación con Ayuntamientos para que estos a su vez den una difusión de la prevención de los incendios en comunidades y ejidos, además de la difusión de un formato para dar aviso al uso del fuego y tener un registro puntual y darle seguimiento para que no se salga de control y estamos invitando a que integren brigadas comunitarias”, explicó.