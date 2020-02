Se presenta la “Xalli Happy Stompers”, este miércoles en el Casino Xalapeño

La “Xalli Happy Stompers”, bajo la dirección de su titular Raúl Gutiérrez Villanueva, se presentará este miércoles 19 de febrero a partir de las 19:00 horas en el Casino Xalapeño, como parte de la programación artística que ofrece para todo público la Dirección General de Difusión Cultural.



Son varias las inspiraciones musicales en los cuales se basa el repertorio de la agrupación, dos de los más importantes son el First line y el Second line, ambas expresiones correspondientes a la música interpretada durante los funerales negros en el barrio de Storville en Nueva Orleans.



En esta velada, la “Xalli Happy Stompers”, que prepara la celebración de su 70 aniversario, interpretará una selección de temas en diversos idiomas dentro de su programa los cuales son “That is a planty”, “Georgia on my mind”, “Si tú vois ma mere” (de memoria), “Take the A train”, “Tiger Rag”, “Perdido”, “Royal Garden Blues”, “Stomping at the savoy”, “Montten swing”, “Robin nest”, “Almost like being in love”, “Tangerine”, “Just You, just me”, “After You’ve gone”, “Indiana”, “Flying Home”, “Black tan fantasy” y “I remember You”.



La invitación para el recital de la “Xalli Happy Stompers”, está abierta para todo público. No se lo pierda.