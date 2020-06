Se procederá jurídicamente contra comercios que no acaten semáforo rojo: Salud

Los establecimientos con actividad no esencial permanecen cerrados, así como los que se encuentran en los municipios donde el semáforo regional se mantiene en color “rojo”, recordó el director de Riesgos Sanitarios Bartolo Avendaño Borromeo al adelantar que en los casos de “desacato” se procederá jurídicamente con el propietario.



El funcionario dependiente de la Secretaría de Salud del Estado, informó, además, que al momento suman mil 346 negocios en el registro de la plataforma virtual, los cuales cumplen con todos los protocolos sanitarios para poder operar.



Reconoció que ante la situación económica que se generó por la pandemia, se determinaron aplicar estas acciones en el marco de la aplicación de la “nueva normalidad”, derivada del decreto del pasado 22 del presente mes a partir del semáforo “naranja” para el Estado.



“En el cual se establecieron los lineamientos para el regreso a la nueva normalidad, así como un sistema de semaforización por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico”.



Por tanto, insistió en que aquellos municipios identificados en color rojo, deben continuar la suspensión de actividades no esenciales, donde cada ayuntamiento ratifica y coadyuva en el cumplimiento de las medidas de seguridad decretados en los lineamientos, puntualizó.



Asimismo, reiteró que el objetivo no es coaccionar a los comercios y establecimientos, sino generar la confianza, así como la seguridad de que cumplen con todas las recomendaciones de la autoridad sanitaria, para evitar riesgos de contagios de COVID-19.



“Por lo que la actuación en primer lugar será a través de la vigilancia sanitaria proactiva mediante el uso de la plataforma electrónica que ya se ha comentado con anterioridad”.



Asentó que, al corte del día de hoy sábado, se han registrado mil 346 establecimientos, por lo que agradecieron al sector empresarial su colaboración la autoridad para el control de la pandemia.



Al hacer el llamado para que más empresas se registren, puntualizó que se llevan a cabo visitas con las secretarías de Trabajo Previsión Social y Productividad, así como Protección Civil y personal de los ayuntamientos a los establecimientos.



“Con el solo propósito de exhortarlos que en un plazo razonable cumplan con los lineamientos de la nueva normalidad en función del semáforo epidemiológico, a fin de propiciar un entorno seguro para la población veracruzana”, explicó al agregar que en los casos de “desacato” se procederá jurídicamente con el propietario.



“Solo en casos extremos de desacato por parte de los establecimientos al cumplimiento de los lineamientos de la nueva normalidad, se procederá a la aplicación de un procedimiento de vigilancia reactiva que tiene como resultado un procedimiento jurídico para el responsable o dueño del establecimiento”, finalizó.