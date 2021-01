Se pronuncia colectivo por continuidad de Namiko Matzumoto al frente de CEDH

Maria Antonieta Muñoz Roa, integrante del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, se sumó a la petición dirigida al Gobierno del Estado para que se sigan buscando a sus familiares.



"La violencia no ha parado, hay chicas, chicos desaparecidos, todo sigue en aumento, hay ejecuciones, hay mucha violencia, no podemos decir que aquí en el Estado no pasa nada".



Respecto a la renovación de la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), argumentó que no sería prudente la llegada de alguien nuevo, pues la actual encargada, Namiko Matzumoto, ha acompañado a los colectivos y un nuevo presidente provocaría un retroceso.



"Al señor Gobernador ya se le hizo llegar una petición por parte de los colectivos, que no impongan a personas. Para nosotros es un retroceso totalmente si ponen a otra persona. Hay gente que está al frente de las dependencias, no sólo en las que tienen que ver con los desparecidos, que han venido con mucha prepotencia y no son solidarios".



Recordó que en su caso, después de 10 años, no ha habido ningún avance y continúa en la búsqueda de su hijo, Guillermo, quien desapareció el 16 de noviembre de 2011, junto con un sobrino del entonces procurador general de justicia, Felipe Amadeo Flores Espinosa.