Se pronuncian a favor de que Encargada de Despacho asuma titularidad de Fiscalía

Para el abogado Jorge Reyes Peralta, es la actual encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, quien debe continuar al frente de dicho ente investigador.



"Hay personas con muchas cualidades para ocupar ese cargo pero desde mi punto de vista, quien debe ser electa y debe asumir la titularidad por nueve años para Fiscal General es la actual titular, Verónica Hernández Giadáns", sostuvo.



Calificó de "loable" el interés de los contendientes para inscribirse rumbo a la titularidad de la Fiscalía, aunque consideró que Verónica Hernández es quien debe recibir un voto de confianza para seguir en el cargo.



En el caso de Hernández Giadáns y su vínculo con Guadalupe "N", Reyes Peralta destacó que no coinciden las fechas de la designación de la actual encargada de despacho con la liberación de la operadora criminal.



"Es infantil pensar que la Fiscal General del Estado en su primera entrevista haya acudido con el Fiscal General de la República, el doctor Gertz Manero y le haya pedido que liberara a su prima, porque no es el encargado de liberarla. El Fiscal la acusó y quien resolvió fue el Tribunal Superior de la Federación, un juez de control", explicó.



Dijo que esta versión evidencia que quienes acusan no tienen idea de cómo funciona el sistema judicial de México.



"Esa famosa parienta tan terrible y peligrosa no está en la cárcel, está en la calle y no tiene por qué responder por los actos de su parienta", finalizo.