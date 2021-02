Se pronuncian contra reelección de Diputada Federal morenista del Distrito de Orizaba

Dirigentes del Partido del Trabajo (PT) pidieron a los militares del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que analicen bien a quién escogerán como candidato o candidata a la diputación federal, pues no quieren que la actual legisladora Corina Villegas sea de nuevo representante.



Indicaron que al ser parte de la coalición “Juntos Haremos Historia” que conforman MORENA-PVEM-PT, es necesario llevar a alguien que sea sinónimo de buen candidato.



Al respecto, el coordinador distrital local del Partido del Trabajo, Arturo González Mendoza, reconoció que estas elecciones serán diferentes, pues ya no habrá el llamado efecto Obrador, sino que la ciudadanía votará de manera diferente y esta vez lo hará por la persona, no por el partido político o la coalición.



“La vez pasada fue el efecto AMLO, ese fue el arrastre y toda la gente dijo, vamos con AMLO, vamos con MORENA que era el partido. Pero ahora considero que será conforme a los perfiles a la persona, la diputaciones federales como locales y sobre todo las alcaldías; la ciudadanía va a ir por el mejor perfil de la persona. Por eso ahorita es un poquito difícil, por eso es que hay mucha controversia”.



Indicó que por ello se requiere llevar a una persona que garantice poderles ofrecer el triunfo y la gente se sienta representada en la Cámara de Diputados y entre éstas, citó a Nury Aguilar Morales, quien además de estar preparada académicamente también ha tenido labor social y conoce muchas de las necesidades del distrito.