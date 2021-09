Pobladores del municipio de Ayahualulco alertaron que llevan varios días que no cuentan con el servicio de telefonía.



Y es que familiares indicaron que han tratado de comunicarse con sus conocidos, pero no lo han conseguido ante la falta de señal en el municipio.



“Si han intentado comunicarse con familiares o amigos y no lo han conseguido, se debe a que no hay señal de teléfono desde hace algunos días”, señalaron a través de redes sociales.



Por ello urgieron a la empresa Telmex para que en breve pueda restablecer el servicio.



“El servicio es muy importante y más en estos tiempos, por lo que esperamos que Telmex pronto restablezca este servicio tan necesario hoy en día”.